Глава Херсонской области сообщил о своей госпитализации

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Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что принял решение о своей госпитализации. Указано, что на этом настоял министр здравоохранения региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«После очередного совещания с Правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», - указал Владимир Сальдо.

Он добавил, что принял решение согласиться с врачами, обсудив это коллегиально. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Председатель Правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

«Обсудив с Председателем Правительства, коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы Херсонской области на время моего отсутствия будет Председатель Правительства Херсонской области Елисеев С.В.», - подытожил глава Херсонской области Сальдо.

Ранее в июне Владимир Сальдо опроверг новость украинских пропагандистов о якобы совершенном взрыве его автомобиля. Тогда он отметил, что украинская сторона занимается подобного рода вещами и «низкопробными вбросами», «не имея успехов на фронтах».