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Безупречный уровень мастерства: десантники из РФ победили на первом этапе конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022

Максим Низкодубов
07:57 20.08.2022
На конкурсе «Десантный взвод» в ходе армейских игр этого года российская команда использует парашютную систему Д6.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Прыжок из самолета и марш-бросок в 10 километров. Российские ВДВ захватили лидерство в конкурсе АрМИ-2022 «Десантный взвод», который проходит в Алжире. Высадка в песках Сахары на жаре в 40 градусов нашим парням в новинку, но на решимости бойцов тяжелые условия никак не сказались. В этом на площадке приземления убедился корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Посадка российских десантников на борт испанского турбовинтового самолета CASA. Эффектный набор высоты над африканской пустыней. Открытие боковой двери и мерцание зеленого индикатора в салоне. Пора!

Высота 600 метров. Скорость самолета - 210 км/ч. Вдох и решительный прыжок. Первый парашютист без колебаний отделяется по команде выпускающего. Остальные следом - с интервалом в 1 секунду.

Белоснежные купола парашютов виднеются над пустыней Сахара. Мы видим, как наши десантники выполняют прыжки с 600-метров.

Успешное приземление и сразу же сборка парашютной системы - свернуть стабилизирующий парашют, собрать стропы и подвесную систему. Встречный ветер отбросил российскую команду от точки сбора на 1,5 километра. Но это не помешало им вырваться в лидеры.

«Совершили десантирование в составе отделения. Бежим на промежуточный пункт сбора. Бежать километр еще. Потом марш-бросок еще 10 км. Десантники не устают», - рассказал во время пробежки участник конкурса.

На конкурсе «Десантный взвод» в ходе армейских игр этого года наша команда использует парашютную систему Д6. Простую и надежную в эксплуатации, выдерживающую нагрузку в 140 кг. Перед прыжком проходит ее тщательная проверка.

«В голове все прокручиваешь. Все действия. С посадки и до отделения. А там уже считаешь 501, 502, 503. После открытия уже работаешь. Главное не нервничать», - рассказал российский участник конкурса АрМИ-2022 «Десантный взвод».

После 5-минутной паузы взвод российских десантников отправляется на марш-бросок. Солнце в зените, песок раскален до предела. К забегу по зыбучим барханам наши парни готовились загодя. Поэтому даже африканские команды, привыкшие к подобному рельефу, остались далеко позади.

Выносливость и упорство сегодня помогли российским десантникам вырвать победу на первом этапе конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022 в Алжире. Впереди у голубых беретов еще неделя изнуряющих соревнований, где они смогут показать безупречный уровень мастерства ВДВ России.

Ранее мы рассказывали, как участники конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022 показали мастерство в биатлоне. После первого этапа конкурса российская команда среди сборных из 16 стран вошла в тройку лидеров по результатам общего зачета.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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