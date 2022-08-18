В ЦА МО РФ рассказали о попытке украинских националистов уйти под крыло США в годы ВОВ

Как заявила Главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева, украинские националисты имели надежды уйти под крыло США и Англии, когда поняли, что гитлеровцев точно прогонят с территории Украины.

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Главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева рассказала «Звезде» о желании украинских националистов уйти под крыло Англии и Соединенных Штатов в 1944 году.

«Сорок четвертый год. На момент, когда было понятно, что гитлеровские войска с Украины будут изгнаны, украинские националисты озаботились своей дальнейшей судьбой. В этом документе прямо говорится о том, что они рассматривают себя в качестве будущих союзников Англии и США. И не должны скомпрометировать себя в их глазах сотрудничеством с гитлеровцами. То есть, они пытаются отмежеваться от гитлеровцев, обелить себя "борьбой за свободную Украину", и уйти под крыло Англии и США», - заметила Каяева.

Виктория Каяева предположила, что, исходя из таких надежд, вероятнее всего, украинские националисты, уже имели контакты с представителями Лондона и Вашингтона.

Полное интервью с главным документоведом по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Викторией Каяевой в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов