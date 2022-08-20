Международный антифашистский конгресс: прямая трансляция

Сегодня, 20 августа, стартует первый Международный антифашистский конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.

Ранее о подготовке конгресса сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести первый Международный антифашистский конгресс», - заявил глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, к участию в мероприятии были приглашены представители 74 дружественных стран.