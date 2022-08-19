От космической до судостроительной отраслей: какие контракты ПСБ подписал на МВТФ «Армия-2022»

В частности, банк будет содействовать в реализации программ по выпуску авиационных двигателей как военного, так и гражданского назначения.

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В Парке «Патриот» завершается деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2022». В Министерстве обороны России отметили, что итоги данной программы оказались очень продуктивными, так как были подписаны десятки контрактов и проведено более 200 различных мероприятий.

На деловой программе МВТФ «Армия-2022» круглые столы буквально сменяли друг друга. При этом высокий интерес к ней проявили и зарубежные участники, не говоря уже о сотрудниках отечественных предприятий. За первые четыре дня форум «Армия» посетили больше 300 тысяч человек. А впереди еще выходные, где ждут основного наплыва посетителей. Заключены десятки многомиллиардных контрактов. Одно из соглашений о сотрудничестве с ПСБ подписывал глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

В настоящее время поддержка нужна не только предприятиям ОПК, но и их сотрудникам. Поэтому ПСБ для специалистов отрасли - держателей зарплатных карт - предоставляет специальные льготные кредиты, ипотеку.

«Рассчитываем на конструктивное сотрудничество с банком. Это не на один день. Это на долгие годы. Надеюсь, оно у нас будет ко взаимному удовольствию, плодотворное», - заявил Борисов.

Еще одно соглашение было заключено с председателем Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгием Полтавченко, ПСБ подписывал документ в присутствии главы Минпромторга РФ, вице-премьера, курирующего ОПК, Дениса Мантурова. ПСБ примет участие в финансировании строительства жилья для сотрудников предприятий. Кроме этого, банк будет содействовать в реализации программ по выпуску авиационных двигателей как военного, так и гражданского назначения. ПСБ также подписал соглашение с Объединенной двигателестроительной корпорацией. Множество мероприятий на форуме были посвящены обсуждению вопросов диверсификации ОПК.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса - это созданная прекрасная технологическая база. И, конечно, кто как ни оборонка может подхватить вот это лидерство на гражданских рынках. Поэтому мы говорим о том, что предприятиям оборонки нужны новые инструменты поддержки», - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Данная тема стала главной и на панельной дискуссии, которая прошла в рамках форума «Армия». ПСБ и компания «Иннопрактика» представили итоги четвертого национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках», куда вошли предприятия со всей России, и отметили лучших из них.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.