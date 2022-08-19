ОПК ОПК МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

От космической до судостроительной отраслей: какие контракты ПСБ подписал на МВТФ «Армия-2022»

Константин Коковешников
21:46 19.08.2022
В частности, банк будет содействовать в реализации программ по выпуску авиационных двигателей как военного, так и гражданского назначения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Парке «Патриот» завершается деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2022». В Министерстве обороны России отметили, что итоги данной программы оказались очень продуктивными, так как были подписаны десятки контрактов и проведено более 200 различных мероприятий.

На деловой программе МВТФ «Армия-2022» круглые столы буквально сменяли друг друга. При этом высокий интерес к ней проявили и зарубежные участники, не говоря уже о сотрудниках отечественных предприятий. За первые четыре дня форум «Армия» посетили больше 300 тысяч человек. А впереди еще выходные, где ждут основного наплыва посетителей. Заключены десятки многомиллиардных контрактов. Одно из соглашений о сотрудничестве с ПСБ подписывал глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

В настоящее время поддержка нужна не только предприятиям ОПК, но и их сотрудникам. Поэтому ПСБ для специалистов отрасли - держателей зарплатных карт - предоставляет специальные льготные кредиты, ипотеку.

«Рассчитываем на конструктивное сотрудничество с банком. Это не на один день. Это на долгие годы. Надеюсь, оно у нас будет ко взаимному удовольствию, плодотворное», - заявил Борисов.

Еще одно соглашение было заключено с председателем Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгием Полтавченко, ПСБ подписывал документ в присутствии главы Минпромторга РФ, вице-премьера, курирующего ОПК, Дениса Мантурова. ПСБ примет участие в финансировании строительства жилья для сотрудников предприятий. Кроме этого, банк будет содействовать в реализации программ по выпуску авиационных двигателей как военного, так и гражданского назначения. ПСБ также подписал соглашение с Объединенной двигателестроительной корпорацией. Множество мероприятий на форуме были посвящены обсуждению вопросов диверсификации ОПК. 

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса - это созданная прекрасная технологическая база. И, конечно, кто как ни оборонка может подхватить вот это лидерство на гражданских рынках. Поэтому мы говорим о том, что предприятиям оборонки нужны новые инструменты поддержки», - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Данная тема стала главной и на панельной дискуссии, которая прошла в рамках форума «Армия». ПСБ и компания «Иннопрактика» представили итоги четвертого национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках», куда вошли предприятия со всей России, и отметили лучших из них.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:54 Армия
Видео
«Будем рады помочь»: Руслан Цаликов заявил о готовности МО РФ к борьбе с коронавирусом
20:20 В стране и мире
Видео
Путин: РФ для уверенности нужен крепкий тыл в виде надежной демократической системы
17:18 Армия
Видео
«Команда очень сильная»: в Минобороны объяснили победу РФ в конкурсе «Аварийный район»
15:57 Армия
Видео
Глава МЧС Куренков осмотрел выставку форума «Армия-2022»
16:51 В стране и мире
Путин указал Макрону, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения катастрофы
Популярное
Видео
МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения
Видео
В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.