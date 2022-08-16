ПСБ заключил соглашения с ОДК и ОСК в рамках МВТФ «Армия-2022»

Потенциала всей отрасли ОПК достаточно, чтобы развивать и гражданскую промышленность, однако предприятиям необходима поддержка.

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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» состоялись подписания соглашений ПСБ с Объединенной двигателестроительной (ОДК) и Объединенной судостроительной корпорациями (ОСК). Одна из приоритетных задач на сегодня - развитие оборонно-промышленного комплекса.

При этом потенциала всей отрасли ОПК достаточно, чтобы развивать и гражданскую промышленность, однако предприятиям необходима поддержка. Банки, в свою очередь, готовы предлагать инструменты, чтобы у компаний было больше возможностей для развития проектов.

В числе мер поддержки перехода предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции - целевое планирование объема производства и рынков сбыта, финансовые и административные механизмы, государственная поддержка и экономические меры стимулирования.

Напомним, ПСБ и госкорпорация «Роскосмос» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» договорились расширить сотрудничество сразу по нескольким направлениям.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.