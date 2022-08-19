Роскомнадзор обязал поисковики поставить ярлык нарушителя на TikTok и Telegram
Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать ресурсы TikTok и Telegram как нарушителей российского законодательства. О новых «мерах понуждения» на российском интернет-пространстве сообщил сайт надзорного ведомства.
«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», - говорится в тексте сообщения.
Причиной санкций стало «не соблюдение ИТ-компаниями порядка удаления запрещенной информации», и их действие продлится «до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства».
Напомним, что Роскомнадзор обратился в суд с требованием оштрафовать мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный в РФ контент.
Ранее Роскомнадзор ввел аналогичные «меры понуждения» в отношении «Википедии».