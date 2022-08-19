В стране и мире Роскомнадзор обязал поисковики поставить ярлык нарушителя на TikTok и Telegram Ирина Елагина Роскомнадзор ввел «мер понуждения» в отношении TikTok и Telegram. © Фото: imago stock&people, Globallookpress Читайте нас на: Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать ресурсы TikTok и Telegram как нарушителей российского законодательства. О новых «мерах понуждения» на российском интернет-пространстве сообщил сайт надзорного ведомства. «Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», - говорится в тексте сообщения. Причиной санкций стало «не соблюдение ИТ-компаниями порядка удаления запрещенной информации», и их действие продлится «до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства». Напомним, что Роскомнадзор обратился в суд с требованием оштрафовать мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

Ранее Роскомнадзор ввел аналогичные «меры понуждения» в отношении «Википедии». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика