Telegram грозит 4 млн рублей штрафа за запрещенный контент
Роскомнадзор обратился в Мировой суд Москвы с требованием оштрафовать мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенный в РФ контент. Надзорное ведомство в сфере массовых коммуникаций усмотрело в действиях владельцев Telegram правонарушение и направило результаты административного расследования в суд.
«В отношении Telegram Messenger Inc. в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КОАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной. - Прим. ред.)», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в суде.
Рассмотрение дела Telegram назначено на 16 августа. Если в суде подтвердятся факты игнорирования распоряжений Роскомнадзора об удалении запрещенного контента, Telegram придется заплатить порядка 4 млн рублей штрафа.
Ранее Роскомнадзор через суд оштрафовал Google, Twitter, TikTok на 200 млн рублей за нарушения российского законодательства.