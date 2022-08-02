Telegram грозит 4 млн рублей штрафа за запрещенный контент

Роскомнадзор обратился в суд с требованием оштрафовать мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

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Роскомнадзор обратился в Мировой суд Москвы с требованием оштрафовать мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенный в РФ контент. Надзорное ведомство в сфере массовых коммуникаций усмотрело в действиях владельцев Telegram правонарушение и направило результаты административного расследования в суд.



«В отношении Telegram Messenger Inc. в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КОАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной. - Прим. ред.)», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в суде.

Рассмотрение дела Telegram назначено на 16 августа. Если в суде подтвердятся факты игнорирования распоряжений Роскомнадзора об удалении запрещенного контента, Telegram придется заплатить порядка 4 млн рублей штрафа.

Ранее Роскомнадзор через суд оштрафовал Google, Twitter, TikTok на 200 млн рублей за нарушения российского законодательства.