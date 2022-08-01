Politico: США могут переключить внимание с Украины на Тайвань

Пока обстановка на Тайване не вызывает беспокойства НАТО, но при обострении ситуации между США и Китаем внимание альянса переключится с Украины на островное государство.

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Издание Politico, ссылаясь на слова неназванного европейского дипломата, рассказало о возможном переключении внимания США с Украины на Тайвань. Это связано с тем, что обстановка на Тайване в любой момент может обостриться и вызвать обеспокоенность НАТО.

По словам дипломата, при «худшем сценарии» напряженность между Китаем и США выйдет на первый план, а ситуация на Украине отойдет на второй. Однако сейчас, как предполагает дипломат, обстановка на Тайване не вызывает беспокойства у НАТО.

Ранее стало известно о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси собирается посетить с делегацией конгресса Японию, Сингапур, Южную Корею и Малайзию. Несмотря на то что о посещении Тайваня не сообщается, однако визит Пелоси на остров ожидается уже с апреля.

Глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом прокомментировал возможное посещение Тайваня делегацией. Он сказал, что тот, кто «играет с огнем, обожжется».