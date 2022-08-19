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В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО

13:34 19.08.2022
Артиллеристам необходимо наблюдать цель и видеть результаты своего огневого воздействия, отметил Сергей Баканеев в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Беспилотники, пролетающие в районе цели, помогают корректировать огонь и применять артиллерию в зоне спецоперации на Украине с большой эффективностью. Об этом в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» рассказал начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев.

«Для нас, конечно, это серьезное подспорье, для артиллеристов. Мы 90% огневых задач с закрытой позиции выполняем. Нам необходимо наблюдать цель и видеть результаты своего огневого воздействия», - сказал он.

Баканеев добавил, что курсанты академии обучаются взаимодействию с самолетами-разведчиками. Он также подчеркнул, что артиллерия ВС РФ выполняет поставленные задачи и дает возможность сохранить жизни людей в зоне спецоперации. Полное интервью Сергея Баканеева смотрите в видео к новости.

Ранее замначальника Военной академии РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин рассказал, как готовят офицеров для работы на комплексах «Сармат».

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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