Начальник Михайловской военной артиллерийской академии рассказал о роли артиллерии в зоне СВО

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Артиллерия ВС РФ выполняет поставленные задачи и дает возможность сохранить жизни мирных людей в зоне спецоперации на Украине. Об этом в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» рассказал начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев.

«С гордостью можем сказать, что артиллерия - это бог войны сегодня. У нас есть такая артиллерия, которая выполняет поставленные задачи и дает возможность сохранить жизни людей, это самый главный вопрос, которым мы занимаемся», - сказал он.

Ранее замначальника военной академии РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин рассказал, как готовят офицеров для работы на комплексах «Сармат».

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов