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Присутствие российских военных на Запорожской атомной электростанции - это гарант того, что в регионе не повторится сценарий чернобыльской катастрофы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Росси Сергей Рябков.

«Безбашенность, с которой наши противники играют с ядерной безопасностью, создает угрозу крупнейшему ядерному объекту в Европе с потенциальными рисками для огромной территории, не только прилегающей к этой станции, а далеко за пределами украинских границ, на запад от Украины и так далее, эта легкость - свидетельство того, что люди полностью утратили чувство реальности и в угоду собственным политическим и геополитическим целям готовы учинить второй Чернобыль», - заявил Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Замминистра отметил, что присутствие на станции ВС РФ гарантирует, что чернобыльский сценарий в ЗАЭС не повторится.

На протяжении нескольких последних недель Вооруженные силы Украины регулярно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В Минобороны РФ предупредили, что повреждение реакторной части станции может привести к непоправимой катастрофе.