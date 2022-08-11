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Администрация Запорожской области: ВСУ пытаются устроить техногенную катастрофу на АЭС

Тимур Шерзад
16:09 11.08.2022
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что, к счастью, предпринятые меры дают результат, и усиленная группировка ПВО перехватывает почти все, что летит по Энергодару и тем более по атомной станции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Look, Globallookpress
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал «Звезде», как Украина пытается устроить техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. 

Он отметил, что, к счастью, предпринятые меры дают результат, и усиленная группировка ПВО перехватывает почти все, что летит по Энергодару и тем более по атомной станции.

Рогов уточнил, что главная цель украинских террористов - СХОЯТ, то есть, сухое хранилище отработанного ядерного топлива, а также система охлаждения реактора. Потому, что они наиболее уязвимы. Сам реактор защищен так, что выдержит падение самолета с полными баками топлива с десятикилометровой высоты.

«А вот система охлаждения - это слабое место для атомной станции. Если она будет перебита в случае массированных артударов, то тогда, естественно, будет нарушена система охлаждения самого энергоблока. А, с учетом того, что у нас жара 35-38 градусов, может начаться неконтролируемый процесс, который приведет к техногенной катастрофе. Вот на это, видимо, и есть расчет у боевиков Зеленского, которые осуществляют свои террористические обстрелы атомной станции», - отметил Владимир Рогов. 

Второе слабое звено, как уточнил член главного совета администрации Запорожской области, это хранилище отходов ядерного топлива, которое находится на открытом пространстве. Это такие большие бетонные блоки, внутри которых покоятся отходы ядерного топлива. 

Рогов добавил, что до 2014 года на территории Украины вообще подобных отходов никогда не было, потому что все отработанное топливо передавалось России, у которой есть технологии качественной и щадящей для экологии переработки отработанного топлива после работы на АЭС. 

«Но в 2014 году после переворота такие персонажи, как Турчинов, Яценюк, Порошенко и так далее, в одностороннем порядке разорвали разговор и начали строить такие СХОЯТы», - сказал Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что при этом Украиной были выбраны не российские комплексы хранения, которые дешевле и имеют срок эксплуатации в 50 лет, а в несколько раз более дорогие американские со сроком службы в 10 лет. Даже тут Украина не смогла избежать коррупционной составляющей, резюмировал Рогов.

Ранее сообщалось, что ПВО отразила атаку украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС.

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