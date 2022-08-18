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МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе

11:49 18.08.2022
Согласно заявлению МО РФ, такой вероятный исход событий подтверждается прогнозом ряда Европейских профильных организаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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В случае аварии на Запорожской АЭС последствия превзойдут надвигающийся энергетический кризис в Европе. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов, в случае нештатной ситуации, произойдет перегрев активной зоны и как следствие разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров», - заявил представитель МО РФ.

Как заявляет российское оборонное ведомство, подобная чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда Европейских профильных организаций.

© Минобороны России

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что тяжелых вооружений ВС РФ ни на территории Запорожской АЭС, ни в прилегающих к ней районах нет. Согласно заявлению МО РФ, украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска якобы оккупировали Запорожскую АЭС и ведут артобстрел из дальнобойных орудий.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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