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В случае аварии на Запорожской АЭС последствия превзойдут надвигающийся энергетический кризис в Европе. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов, в случае нештатной ситуации, произойдет перегрев активной зоны и как следствие разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров», - заявил представитель МО РФ.

Как заявляет российское оборонное ведомство, подобная чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда Европейских профильных организаций.