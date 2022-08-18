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В МИД РФ заявили, что стратегия США на сдерживание других стран заведомо провальна

Игнат Далакян
07:16 18.08.2022
По словам российского дипломата, последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня чреваты подрывом региональной и международной стабильности.
В МИД РФ заявили, что стратегия США на сдерживание других стран заведомо провальна
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российская Федерация в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», а стратегия Соединенных Штатов на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

Согласно его словам, последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о «неспособности США смириться с утратой монопольного права на управление миром».

«Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань – неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», - сказал Ильичев в интервью агентству.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китайская Народная Республика высоко ценит позицию российского президента Владимира Путина по визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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