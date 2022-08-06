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Володин призвал Вашингтон покаяться за Хиросиму и Нагасаки

Анастасия Бобылева
10:42 06.08.2022
Шестого августа 1945 года американцы сбросили бомбу на Хиросиму, а девятого - на Нагасаки. Вячеслав Володин убежден, что США должны высказать сожаление по этому поводу.
Володин призвал Вашингтон покаяться за Хиросиму и Нагасаки
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Вашингтон к покаянию по поводу сброшенных на Хиросиму и Нагасаки атомных бомб. Он назвал поступок США преступлением против человечества.

«6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан», - высказался он в своем Telegram-канале.

Он напомнил о сотнях тысяч убитых мирных жителей, которые не представляли никакой угрозы. Их убийство, отмечает Володин, послужило для демонстрации мощи американского государства.

Политик также подчеркнул колониальный характер политики Вашингтона, который предполагает разорение других стран, чтобы жить за их счет. Он заявил, что это коснулось Кореи, Вьетнама, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии и Украины.

Ранее в Японии процитировали слова писателя Льва Толстого. Мэр Хиросимы подчеркнул, что ядерное оружие должно стать ненужным в мире, так как счастье человека скрывается в счастье других людей.

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