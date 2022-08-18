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Орбан не исключил, что спецоперация на Украине положит конец господству Запада

Елизавета Потейчук
17:20 18.08.2022
Виктор Орбан также указал, что ограничительные меры никоим образом не дестабилизировали Россию.
Орбан не исключил, что спецоперация на Украине положит конец господству Запада
© Фото: Europa Press, E. Parra. Pool, Globallookpress
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз ослабнет после окончания специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, другие страны мира, которые имеют собственные энергоносители, такие как Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют.

«Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы "Газпрома" удвоились. Китайцам выгодно - раньше они были во власти арабов. И конечно же выгодно крупным американским корпорациям», - сказал Орбан в интервью журналу Tichys Einblick.

Политик отметил, что Запад не может выиграть военным путем. Кроме того, говорит Орбан, ограничительные меры никоим образом не дестабилизировали Россию. Вместе с тем их ущерб Европе огромен, а мир не выстроился в очередь за Украиной и США, указал премьер.

«Вполне вероятно, что именно этот (конфликт на Украине. - Прим. ред.) закончит превосходства западных стран», - добавил Орбан.

Ранее газета Foreign Policy указала, что лидеры стран Евросоюза сбиты с толку из-за отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к России. Кроме того, в материале также говорится о давлении Будапешта в адрес лидеров ЕС.

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