Россия направила ноту протеста Эстонии из-за демонтажа памятников героям ВОВ

Россия направила ноту протеста в МИД Эстонии в связи с демонтажом танка-памятника Т-34 и других монументов героям Великой Отечественной войны.

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Россия отреагировала на демонтаж советского танка Т-34 и еще шести памятников героям Великой Отечественной войны в Нарве и направила в МИД Эстонии ноту протеста. Об этом заявил на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Представитель МИД назвал демонтаж позорной акцией и рассказал, что при сносе танка-памятника с постамента был задействован спецназ и закрыт погранпункт в Нарве.

«Показательно, что позорная акция в Нарве была проведена как "полицейская операция", которую обеспечивал департамент полиции и погранохраны Эстонии. Задействован был даже спецназ и подразделения сил обороны, перекрыты подъездные дороги и остановлена работа погранпункта Нарва - Ивангород», - сообщил Нечаев.

По данным Нечаева, демонтаж памятника советским воинам, освобождавшим Эстонию от фашизма, обостряет и без того сложную обстановку в Нарве.

«Обстановка в г. Нарва накалена до предела, оппозиция горсобрания уже заявила о намерении подать в суд за антидемократические действия эстонского государства», - отметил дипломат.

Ранее посольство РФ в Эстонии назвало демонтаж памятников героям ВОВ позорной войной с исторической правдой и подчеркнуло, что подобные действия фактически способствуют реабилитации нацизма.