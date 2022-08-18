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Более 90 иностранных наемников уничтожены высокоточным ударом ВС РФ в пункте временного базирования в Харькове

09:55 18.08.2022
Ранее в МО РФ сообщали о ликвидации под Харьковом более 100 наемников из Польши и Германии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России сообщает, что высокоточным оружием наземного базирования ВС РФ поражен пункт временного базирования иностранных наемников в Харькове.

Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, в результате удара уничтожено более 90 боевиков.

В МО РФ также сообщали об уничтожении под Харьковом более 100 наемников из Польши и Германии. В то же время в Херсонской области ударом высокоточного оружия было уничтожено около 160 украинских националистов.

Ранее бойцы разведбатальона НМ ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ сжигают на поле боя тела иностранных наемников. По их словам, тела облили топливом и подожгли при отступлении.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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