Разведчики ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ сжигают на поле боя тела иностранных наемников

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Бойцы разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили обгоревшие тела военнослужащих ВСУ под городом Соледар в Донбассе.

Как передает РИА Новости, согласно словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По словам собеседников агентства, их облили топливом и подожгли при отступлении. Бойцы уверены, что останки принадлежат иностранным наемникам, которые воевали за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что Киев затопил почти все шахты на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР. Согласно словам Пасечника, возможности запустить их снова в работу, вероятно, не будет.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.