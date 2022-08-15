В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом

Также в Херсонской области ударом высокоточного оружия были уничтожены около 160 украинских националистов.

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Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации по защите республик Донбасса поразили высокоточным оружием пункт временного размещения иностранных наемников в Харьковской области. В результате удара было уничтожено около сотни бойцов из Германии и Польши. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», - заявил Конашенков.

В районе станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточным оружием были выведены из строя две тяговые электроподстанции.

Армейская авиация ВКС РФ также нанесла удар по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области. В результате было уничтожено около 160 националистов из двух батальонов этой бригады. В Донецкой Народной Республике ударом выскоточного оружия уничтожено более 260 националистов из 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ.

В районе Марьинки ДНР ударом российской артиллерии ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ. Также было ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе наступательных действий на Соледарском направлении.

Ранее бойцы разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили обгоревшие тела военнослужащих ВСУ под городом Соледар в Донбассе. По словам разведчиков, тела облили топливом и подожгли при отступлении. Бойцы уверены, что останки принадлежат иностранным наемникам, которые воевали за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов