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Politico: шесть крупнейших стран Европы не дали новых военных обещаний Украине

Игнат Далакян
06:46 18.08.2022
Как пишет издание, крупные державы Европы не поспевают за военной помощью, которая поступает из Великобритании, Польши и США.
Politico: шесть крупнейших стран Европы не дали новых военных обещаний Украине
© Фото: Raul Moreno Keystone Press Agency Globallookpress
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Шесть крупнейших европейских стран не дали в июле новых двусторонних военных обещаний Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Как пишет издание, это произошло впервые после начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса.

«Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», - говорится в публикации.

Согласно изданию, это подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные державы Европы не поспевают за военной помощью, которая поступает из Великобритании, Польши и США.

Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш рассказал, что в обязательствах европейских стран по военной помощи Украине с конца апреля прослеживается тенденция к снижению.

«Несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», - высказался Требеш.

Ранее издание Foreign Policy, ссылаясь на Кильский институт мировой экономики писало, что страны Запада передали Киеву около 11 миллиардов долларов финансовой помощи. Как отметило издание, эта сумма намного меньше той, которую Россия получила за поставку энергоресурсов.

До этого член Палаты представителей американского Конгресса от республиканской партии Лорен Бойберт назвала «мошенничеством» подавляющую часть военной помощи Украине. Согласно словам конгрессменов, судьба Украины никогда не интересовала Соединенные Штаты.

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