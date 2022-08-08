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Foreign Policy: западные страны передали Киеву $11 млрд финансовой помощи

Ян Брацкий
06:26 08.08.2022
По данным Кильского института мировой экономики, западные страны пообещали предоставить Киеву более $31 млрд финансовой помощи.
Foreign Policy: западные страны передали Киеву $11 млрд финансовой помощи
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress
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Страны коллективного Запада передали официальному Киеву около $11 миллиардов в качестве финансовой помощи. Об этом пишет издание Foreign Policy. При этом, отмечают журналисты, указанная сумма существенно меньше той, которую Москва получила за поставленные энергоресурсы.

«На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около $11 млрд, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», - отмечает издание.

Ранее стало известно, что власти США приняли решение поставить Украине очередной груз военной помощи. Речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц на $550 миллионов. Американцы уже проинформировали  руководство Украины о предстоящих поставках оружия.

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