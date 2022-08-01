Хуснуллин заявил, что «Азовсталь» в Мариуполе может продолжить работу как технопарк

По словам российского вице-премьера, на территории предприятия скорее всего будет технопарк с элементами благоустройства, где будут рабочие места.

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Завод «Азовсталь» в Мариуполе может продолжить работу как технопарк, там будут организованы рабочие места. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Мы не видим восстановление ("Азовстали" - прим.ред.) в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», - сказал Хуснуллин в интервью РБК.

Ранее Марат Хусснулин рассказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину о возможности сохранения рабочих мест на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Кроме того, вице-премьер обозначил экологическую проблему - 40 миллион тонн отходов на территории предприятия.

До этого мы показывали, как идет разминирование и восстановление освобожденного Мариуполя. В разрушенном городе возводятся новые дома и больницы.