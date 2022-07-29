В стране и мире Ситуация в Мариуполе Хуснуллин рассказал Путину о возможности сохранения рабочих мест на «Азовстали» в Мариуполе Тимур Шерзад Марат Хуснуллин обозначил еще одну проблему - 40 миллион тонн отходов, которые являются экологической проблемой. По его словам, украинская сторона не занималась этими отходами, а только «выжимала» все возможное из «Азовстали». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о возможности сохранения рабочих мест на «Азовстали» в Мариуполе. «Посмотрели развитие промышленности. Посмотрели возможность, что будет с судьбой "Азовстали", много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства», - заявил Хуснуллин на встрече с президентом России. Марат Хуснуллин обозначил еще одну проблему - 40 миллион тонн отходов, которые являются экологической проблемой. По его словам, украинская сторона не занималась этими отходами, а только «выжимала» все возможное из «Азовстали». Ранее «Звезда» показывала, как идет разминирование и восстановление освобожденного Мариуполя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика