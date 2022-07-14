Дома вместо мин: как идет разминирование и восстановление освобожденного Мариуполя

В разрушенном городе возводятся новые дома и больницы. Специалисты Минобороны обещают закончить строительство в рекордно короткие сроки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Робот разминирования «Уран 6» принимает на себя удар за ударом, на каждом шагу обезвреживая взрывоопасные предметы. В частном секторе, на окраинах завода «Азовсталь» по-прежнему смертельно опасно. В тридцатиградусную жару, в полной амуниции саперы Международного противоминного центра расчищают путь к новой мирной жизни.

«Артиллерийские снаряды калибром от 120 до 152 мм, минометные мины. Также встречаются выстрели от РПГ, гранаты, спектр работ максимально всевозможный», - заявил командир группы разминирования.

После военных на эту уже безопасную территорию зайдут гражданские специалисты. Предстоит восстановить километры поврежденных линий электропередачи.

В мирное небо Мариуполя все выше поднимаются стрелы строительных кранов. Уже видны первые очертания нового жилого квартала. На стройке трудятся около 1000 рабочих. Работа идет круглосуточно в несколько смен. Весь процесс курирует российское Минобороны.

Строительство идет высокими темпами: примерно один этаж в два дня. Сверху заливают бетонные стены, а внутри сразу производят отделку. Здесь же с фасада наносят декоративную штукатурку и красят. 12 домов на две с половиной тысячи жителей. Первые пятиэтажки будут готовы к заселению уже в этом октябре.

«Там будут располагаться объекты социально-бытового назначения, торговые площади, аптеки. Благоустройство будет полностью выполнено» - отметил Олег Печенкин, представитель военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

Постепенно меняющийся облик Мариуполя показывают иностранным СМИ: журналистам из Германии, Франции, Сербии и других стран. Среди них в город приехала и корреспондент турецкой газеты BirGun Daily Джейда Каран. Она уверена: чтобы рассказать о ситуации в Донбассе объективно, нужно приехать сюда и увидеть все своими глазами.

«Те, кто знал о событиях Донбасса изначально, кто знал о деятельности Азовских неонацистов, эти люди с самого начала знали всю правду и о том, что происходит в Мариуполе. Однако из-за цензуры и запретов в западной прессе европейцам трудно узнать правду о Мариуполе, “Азовстали” и украинской проблеме», - заявила Джейда Каран.

Еще один масштабный объект, который возводят специалисты Минобороны –многофункциональный медицинский центр. Это госпиталь на 60 койко-мест площадью свыше 5000 квадратных метров. Строительство идет очень быстро. У специалистов за плечами большой опыт: в пандемию по всей России построили 30 таких комплексов.

Кроме того, стройка создала рабочие места для жителей Мариуполя. Опытные сварщики, монтажники, каменщики восстанавливают родной город.

«Это возрождение Мариуполя. Его же, фактически, нет. Надо поднимать сызнова. Для нас это город славы и чести», - поделился каменщик Евгений Некрасов.

В новом Медцентре будут оказывать практически все виды врачебной помощи. Большую стройку планируют завершить уже этой осенью.

Ранее правительство Донецкой Народной Республики пообещало бесплатно восстановить жилые дома Мариуполя, пострадавшие в ходе боевых действий. Также сообщалось о восстановлении железнодорожного сообщения между Мариуполем и Волновахой.