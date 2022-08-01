В Херсоне заработала переправа у Антоновского моста через реку Днепр

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Военнослужащие Российской Федерации организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины.

Как передает РИА Новости, людей и личный авто- и мототранспорт через реку переправляет понтонный паром, организацией движения которого занимаются силовики России.

Ранее мы показывали кадры Антоновского моста в Херсоне, который обстреляли украинские войска. На видео можно увидеть образовавшуюся пробку из гражданских автомобилей в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр возле Херсона, в результате чего было перекрыто движение по переправе, соединяющей Херсон с левобережной частью области.