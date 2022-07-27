Никого не пускают: кадры Антоновского моста в Херсоне, который обстреляли ВСУ

Ранее в местной администрации опровергли информацию о том, что переправа через Днепр была уничтожена.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Антоновском мосту в Херсоне, который накануне трижды подвергся атаке со стороны ВСУ, образовалась пробка из гражданских автомобилей. Как сообщил корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко, сейчас на мост через Днепр никого не пускают.

По последней информации, разворачивают даже военные автомобили. Местные власти при этом говорят, что мост не пострадал в результате обстрела. Заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов также опроверг информацию о том, что переправа через реку уничтожена.

Напомним, это уже не первое сообщение об обстреле Антоновского моста. Так, на прошлой неделе Стремоусов рассказал, что переправу атаковали из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.