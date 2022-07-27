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В Херсоне опровергли информацию о разрушении Антоновского моста

Сергей Лебедев
07:52 27.07.2022
Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов сообщил об обстреле переправы через Днепр.
В Херсоне опровергли информацию о разрушении Антоновского моста
© Фото: Stremousov_Kirill, Telegram
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Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр возле Херсона. Об этом сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов. При этом он опроверг информацию о том, что переправа через реку уничтожена.

«Сейчас украинские паблики разрываются, что якобы разрушен Антоновский мост, что по нему нанесены удары, бегите. Хочу успокоить многих. Мост стоит. Он на самом деле действительно был обстрелян», - сказал Стремоусов.

Отметим, это уже не первое сообщение об обстреле Антоновского моста. Так, на прошлой неделе Кирилл Стремоусов рассказал, что переправу атаковали из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По его словам, обстрел осуществлялся специалистами США, прибывшими на Украину.

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