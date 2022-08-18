Начальник войск РХБЗ объяснил, почему США не волнует мировая биобезопасность

Россия в течение нескольких лет предлагала в качестве инструмента верификации Конвенцию о запрещении биологического оружия, но США всячески отвергали ее, отметил Игорь Кириллов.

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Соединенные Штаты Америки, касаясь темы биологической безопасности, исходят только из национальных интересов, без учета глобальной безопасности. Таким мнением поделился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Так, он описал конкретный случай, подтверждающий позицию США.

«Ну, мы же тогда представили реальные документы, которые подтверждают средства доставки биологического оружия, которые были запатентованы на территории Соединенных Штатов. Это и квадрокоптер специальный, и еще ряд средств. Ответ пришел же через год от министерства иностранных дел, приблизительно такой: «Да, мы зарегистрировали, но мы не занимаемся разработкой биологического оружия, и вы должны нам верить»», - раскрыл Кириллов.

При этом, подчеркнул представитель оборонного ведомства, Россия в течение нескольких лет предлагала в качестве инструмента верификации Конвенцию о запрещении биологического оружия. Однако американская сторона всячески отвергала ее.

Полное интервью с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым в студии «Звезды» на полях международного военно-технического форума «Армия-2022» смотрите в видеозаписи к этой новости.

Напомним, в Минобороны заявляли, что Соединенные Штаты запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных насекомых и распространения биооружия.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.