В Минобороны России заявили о выдаче в США патента на беспилотник для распространения биооружия

В российском военном ведомстве продолжают изучать полученные от сотрудников украинских биологических лабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США.

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Соединенные Штаты запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных насекомых и распространения биооружия, заявил на брифинге по военно-биологической деятельности США на Украине начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ №8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США», - сказал он.

В других патентах показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур, добавил Кириллов.

Также показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов