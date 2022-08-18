Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
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