«Для всех кто любит нашу страну»: Шойгу рассказал, для кого проводится юбилейный фестиваль РГО

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В московском парке «Зарядье» начал работу юбилейный фестиваль Русского географического общества, в котором принимают участие больше 50 регионов.

«Это для всех, кто является членами РГО, для всех, кто любит нашу страну, для тех, кто любит путешествовать, для тех, у кого каждый день присутствует желание раздвинуть горизонты и заглянуть чуть дальше, узнать чуть больше», - рассказал в своем обращении министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Фестиваль пройдет с 18 по 28 августа, в программе более 80 лекций ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству и многое другое. За время фестиваля его гости смогут изучить страну от Калининграда до Камчатки.

Как отметил Сергей Шойгу, во время фестиваля пройдут дискуссионные клубы, на которых люди будут рассказывать и показывать, почему именно к ним надо приехать, именно у них надо побывать и почему именно их направление географии, этнографии и экологии надо развивать более всего.

Телерадиокомпания «Звезда» является информационным партнером Фестиваля РГО.