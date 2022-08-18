Увидеть Россию за два часа: Шойгу выступил с обращением к открытию фестиваля РГО в Москве

Он отметил, что раньше экспедиция по России занимала восемь лет, на фестивале же изучение страны займет всего несколько часов.

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Министр обороны России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу выступил с обращением в честь открытия 18 августа V фестиваля РГО. По его словам, изучение целой страны, раньше занимавшее у путешественников восемь лет, на фестивале постарались сжать до нескольких часов.

«Когда-то давно-давно, в девятнадцатом столетии, первооткрыватели... совершили большое путешествие по нашей стране, на это им потребовалось восемь лет. Сегодня вы сели на самолет - и через два часа вы находитесь в Красноярске, через пять с половиной часов вы находитесь в Иркутске. Время спрессовано, казалось бы, дальше некуда. Но тем не менее мы попытались его спрессовать еще сильнее, еще больше, чтобы вы могли за несколько часов увидеть всю нашу страну», - поделился Шойгу.

Он также отметил, что все многообразие России невозможно представить даже на такой большой площадке, как «Зарядье», однако гости увидят много интересного. Например, как рассказал президент РГО, будут открыты дискуссионные клубы, где люди расскажут, почему именно к ним нужно приехать, именно «их географию, этнографию, экологию надо развивать более всего».

На фестивале, который продлится с 18 по 28 августа, будут проводиться лекции ученых и путешественников, гостям расскажут о результатах научных экспедиций, археологических раскопок. Как считает Шойгу, передавать опыт и знания другим людям очень важно.

«Когда ты знаешь и ни с кем не можешь поделиться, ты больше похож на сейф с деньгами, который нельзя открыть и кому-то передать, чтобы это было использовано во благо», - заявил он.

В программе фестиваля более 80 лекций, творческие встречи, мастер-классы. Посетители смогут за короткое время изучить страну от Калининграда до Камчатки.