Замминистра обороны Иванов рассказал, как удается часто сдавать объекты раньше срока

Заместитель главы Минобороны подчеркнул, что в на стройках ведомства удалось создать систему тотального контроля. При этом он отметил, что какие-то объекты можно контролировать раз в неделю, а какие-то необходимо ежесуточно.

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал «Звезде», как Военно-строительному комплексу часто удается сдавать объекты раньше срока.

«Каждый раз придумываем новые и новые идеи по оптимизации срока строительства. Мы создали уникальную систему управления по контролю за поставками строительных материалов. Например, при строительстве госпиталей мы проводили селекторы в течение этих двух месяцев, когда строились первые 16. В восемь утра, в восемь вечера. В течение суток четыре доклада о состоянии дел», - заметил Иванов.

Как заявил Тимур Иванов, нужно отслеживать поставку каждого автомобиля с грузом из любой точки России. Была разобрана вся технологическая цепочка, было понимание от момента поставки металла или комплектующих и до конечного изделия, когда оно должно попасть на площадку так, чтобы по технологическому циклу успеть его смонтировать и в итоге сдать объект.

Заместитель главы Минобороны подчеркнул, что и на стройках ведомства удалось создать систему тотального контроля. При этом он отметил, что какие-то объекты можно контролировать раз в неделю, а какие-то необходимо ежесуточно.

Полное интервью с заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов