Замдиректора «Курганмашзавода» рассказал о положительной оценке БМП-3 участниками спецоперации на Украине

Машина имеет хорошую огневую мощь, тепловизионный прицел, а также дополнительную броню по бортам и башне и противокумулятивные экраны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод» по ГОЗ и ВТС Роман Хромов рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» о том, что из себя представляет вживую БМП-3. Информация представляет особую ценность, так как получается непосредственно с передовой - машина применяется в ходе специальной военной операции России на Украине.

«Как говорится, из первых уст владеем информацией. Работают выездные ремонтные бригады, как на территориях республик, так и на приграничных территориях России. Помогаем восстанавливать технику и, соответственно, имеем отзывы, положительные. Машина имеет хорошую огневую мощь, тепловизионный прицел. Соответственно, она превосходит имеющиеся у противника образцы легкобронированной техники и может поражать танки, имея противотанковую управляемую ракету на вооружении», - сообщил он.

Хромов отметил, что на БМП также дополнена защита: установлена дополнительная броня по бортам и на башне, а также противокумулятивные экраны, что позволяет повысить защищенность машины от широко представленных на Украине поражающих факторов.

Полное интервью с Романом Хромовым смотрите в видео к данной новости.

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Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов