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В Европарламенте назвали слабоумием запрет на въезд россиян в Эстонию

Ян Брацкий
09:47 12.08.2022
По мнению эстонского парламентария Яны Тоом, данная инициатива никак не способствует деэскалации ситуации на Украине.
В Европарламенте назвали слабоумием запрет на въезд россиян в Эстонию
© Фото: Frauke Scholzimage, BROKER, Globallookpress
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Решение властей Эстонии не пускать в страну россиян с шенгенскими визами, выданными самим Таллином, выглядит абсурдным. Такое заявление сделала депутат Европарламента Яна Тоом в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR).

Данная инициатива, считает парламентарий, бессмысленна, так как выданные Эстонией визы действительны в других странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других входящих в нее государств Таллин игнорировать не вправе.

«Мы не можем принимать решение за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, - запретить визы, которые вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными», - подчеркнула депутат в эфире ERR.

Идея изолировать российских туристов вряд ли будет безоговорочно поддержана в Совете ЕС, полагает Тоом, так как она не способствует деэскалации ситуации на Украине.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин закрывает границу для россиян, которым эстонские власти ранее выдали шенгенскую визу. Исключения сделали только для гуманитарных визитов, сотрудников дипслужб и близких родственников эстонских граждан.

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