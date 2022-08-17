Военные альпинисты преодолели горную полосу препятствий на «Эльбрусском кольце»

Представители девяти стран-участниц пробежали спуски и подъемы по горным склонам крутизной до 35 градусов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Горную полосу препятствий преодолели военные альпинисты в Кабардино-Балкарии, где проходит конкурс Армейских международных игр «Эльбрусское кольцо».

Представители девяти стран-участниц пробежали спуски и подъемы по горным склонам крутизной до 35 градусов.

При этом новшеством этого года для высокогорных подразделений стало поражение мишеней из пистолета Макарова.

Ранее сообщалось, что замена танка не помешала России опередить соперников по «Танковому биатлону».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов