Красная боевая машина: замена танка не помешала России опередить соперников по «Танковому биатлону»

Российские танкисты с самого начала взяли хороший темп, но были вынуждены заменить танк - большая потеря времени не будет учитываться, так как замена произошла не по вине экипажа.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На трассу «Танкового биатлона» на АрМИ-2022 в среду, 17 августа, вышла сборная России. Все внимание на полигоне в Алабине вновь было приковано к заездам, в которых вместе с российской командой приняли участие гости из Китая, Белоруссии и Киргизии.

Прошла индивидуальная гонка вторых экипажей первого дивизиона. На трибунах за команды переживали тренеры и болельщики. По правилам этапа, участники стартуют не синхронно, а с интервалом в две минуты. Время становится для всех и основным соперником - победить в этапе может любой экипаж, для этого нужно пройти трассу быстрее соперников и без штрафных баллов.

Первыми на дистанцию вышли киргизские танкисты на зеленом танке. Первый огневой рубеж, и два промаха - соответственно, два штрафных круга по 500 метров. Следом стартует Россия на красной боевой машине. С самого начала ребята взяли хороший темп, но в процессе прохождения трассы пришлось заменить танк. Потеря более восьми минут времени не будет учитываться, так как замена произошла не по вине экипажа.

Все четыре команды показали достойные результаты, а победитель этапа определится 21 августа, после заезда третьих экипажей дивизиона. Тогда же станет известен и состав команд для участия в эстафете.

Ранее тренер команды Судана рассказал о трассе «Танкового биатлона». Трасса оказалась непростой для суданской команды, но Хасан уверен, что в ходе следующих тренировок экипажи смогут улучшить свои результаты.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов