Армия МВТФ Армия-2022 В «Авангарде» сообщили о планах построить центр военно-патриотического воспитания в Эмиратах Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова выразила надежду, что на следующей «Армии» можно будет обсудить конкретные плоды сотрудничества с ОАЭ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова рассказала «Звезде» о планах построить центр «Авангард» в Объединенных Арабских Эмиратах. «На форуме есть макет центра "Авангард", который мы планируем построить в Абу-Даби вместе с нашими эмиратскими коллегами. Нам крайне приятно внимание иностранного государства к нашему подходу в области военно-патриотического воспитания и образования. Совсем скоро, в рамках уже следующего форума, надеюсь, мы сможем уже обсудить какие-то плоды этого сотрудничества», - заявила Борисова в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022». Полную версию интервью с директором учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарьей Борисовой смотрите в видео к этой новости. Ранее замначальника ГВМУ рассказал, как бронеавтомобили «Линза» помогают спасать раненных в ходе спецоперации на Украине. А в Фонде поддержки военно-патриотического кино предложили создать «творческие роты». Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика