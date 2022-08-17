В Фонде поддержки военно-патриотического кино предложили создать «творческие роты»

Генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов также отметил существующую проблему со сценаристами в культуре. По словам Ксензова, он понимал это, еще будучи заместителем министра культуры.

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Генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов в интервью «Звезде» предложил создать «творческие роты» в Вооруженных силах.

«Есть хороший опыт создания специализированных рот. Спортивные роты, научные роты... Почему бы не сделать творческие?» - заметил Ксензов.

Он также отметил существующую проблему со сценаристами в культуре. По словам Максима Ксензова, он понимал это, еще будучи заместителем министра культуры.

«Одна из наших задач будет как минимум объявить конкурс на сценарные проекты, а как максимум - поучаствовать в каких-то активностях, возможно, создать учебные курсы в наших вузах творческих», - заявил глава Фонда поддержки военно-патриотического кино.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов