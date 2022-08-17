Замначальника ГВМУ рассказал, как бронеавтомобили «Линза» помогают спасать раненных в ходе СВО

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Бронированная медицинская машина «Линза» обеспечивает защиту раненых и помогает доставлять их с поля боя для оказания медицинской помощи. Об этом в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» рассказал заместитель начальника ГВМУ МО РФ генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев.

«На нашей экспозиции стоит защищенный санитарный автомобиль "Линза", с помощью которого мы уже спасли не одного раненого, наши медицинские работники благодарны всем разработчикам, потому что это великолепная машина, которая помогает доставлять раненых с поля боя», - сказал он.

Полное интервью Серговенцева смотрите в видео к новости.

«Линза» представляет собой бронеавтомобиль повышенной защищенности. Машина создана на шасси «Тайфун» колесной формулы 4х4, но в отличие от оригинальной версии у этого броневика двухместная кабина и санитарный отсек, позволяющий эвакуировать раненых с поля боя. Защищенность машины обеспечивает броневая сталь и керамические элементы. Также «Линза» получила V-образное днище, которое обеспечивает защиту от взрывных устройств.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов