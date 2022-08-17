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Замначальника Инженерных войск поделился опытом применения роботов «Уран-6» на Украине

15:14 17.08.2022
Заместитель начальника инженерных войск ВС РФ Дмитрий Коруц подчеркнул, что сегодня робототехническими комплексами эффективно разминируется побережье, которое было плотно заминировано. Облегчается труд сапера, достигается высокое качество разминирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель начальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и военно-научной работе генерал-майор Дмитрий Коруц рассказал «Звезде» о том, как применяются роботы-саперы «Уран-6» на освобожденных территориях на Украине. 

«Наша наука, которая последние несколько лет, даже десятилетия, вкладывалась в разработки новых средств инженерного вооружения, получила результат исследований, которые воплощены в "железо". Сейчас это используется, сохраняются жизни военнослужащих», - подчеркнул Коруц. 

Он привел в пример робототехнический комплекс «Уран-6». Этими роботами обеспечены все подразделения инженерных войск ВС РФ, на сегодня ими обеспечиваются инженерные подразделения ЛДНР, обучаются специалисты.

Дмитрий Коруц подчеркнул, что сегодня ими особенно эффективно разминируется побережье, которое было плотно заминировано. Облегчается труд сапера, достигается высокое качество разминирования.

При этом «Уран-6», бывает, натыкается на слишком мощный боеприпас, но, если что, выходит из строя робот. Этим самым спасается жизнь сапера.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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