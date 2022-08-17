ОПК ОПК ОПК

Директор завода «Купол» рассказал, как повысить эффективность ПВО в борьбе с беспилотниками

14:20 17.08.2022
Фанил Зиятдинов рассказал об изменениях, которые необходимо вносить в технику ПВО, которая противостоит БПЛА.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в студии «Звезды» в рамках форума «Армия-2022» рассказал о модернизации продукции, которая способна противодействовать беспилотникам.

«В чем суть и конкурентоспособность изделий? Она заключается в том, что мы должны постоянно, серийно выпуская продукцию, ее модернизировать, чем мы и занимаемся. Этот процесс непрерывный», - сказал он.

Полное интервью Фанила Зиятдинова смотрите в видео к новости.

Ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал, чем новые теплоходы на подводных крыльях «Метеор-2020» отличаются от советских.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:20 ОПК
Видео
Директор завода «Купол» рассказал, как повысить эффективность ПВО в борьбе с беспилотниками
12:57 ОПК
Видео
Выход на два крыла и комфорт: в «Ак Барс» рассказали, чем новые теплоходы «Метеор» отличаются от советских
10:54 Армия
Россия победила в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона»
05:15 Армия
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
10:14 Армия
Видео
Форсируя Оку: как начался конкурс «Открытая вода» АрМИ-2022 во Владимирской области
Популярное
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.