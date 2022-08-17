ОПК Директор завода «Купол» рассказал, как повысить эффективность ПВО в борьбе с беспилотниками Фанил Зиятдинов рассказал об изменениях, которые необходимо вносить в технику ПВО, которая противостоит БПЛА. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в студии «Звезды» в рамках форума «Армия-2022» рассказал о модернизации продукции, которая способна противодействовать беспилотникам. «В чем суть и конкурентоспособность изделий? Она заключается в том, что мы должны постоянно, серийно выпуская продукцию, ее модернизировать, чем мы и занимаемся. Этот процесс непрерывный», - сказал он. Полное интервью Фанила Зиятдинова смотрите в видео к новости. Ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал, чем новые теплоходы на подводных крыльях «Метеор-2020» отличаются от советских. В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика