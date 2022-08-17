Директор завода «Купол» рассказал, как повысить эффективность ПВО в борьбе с беспилотниками
Директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в студии «Звезды» в рамках форума «Армия-2022» рассказал о модернизации продукции, которая способна противодействовать беспилотникам.
«В чем суть и конкурентоспособность изделий? Она заключается в том, что мы должны постоянно, серийно выпуская продукцию, ее модернизировать, чем мы и занимаемся. Этот процесс непрерывный», - сказал он.
Полное интервью Фанила Зиятдинова смотрите в видео к новости.
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В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов