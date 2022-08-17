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160 двигателей в год: замглавы ОДК Иноземцев рассказал об объемах производства ПД-14 к 2030 году

16:15 17.08.2022
Правительство поручило предприятию к 2030 году наладить производство 160 двигателей ПД-14, что позволит построить 72 самолета МС-21.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы», академик РАН Александр Иноземцев в интервью со «Звездой» на полях Международного военно-технического форума рассказал, что правительство поручило предприятию к 2030 году выйти на возможность производить 160 двигателей ПД-14 ежегодно. Таким образом, это позволит производить 72 российских самолета МС-21.

«Объемы, которые нам предложены, настолько великие, что не думаем ни о каких других применениях. Дай бог, "проглотить" то, что сейчас идет на МС-21. И нам правительство поручило к 2030 году выйти на 160 двигателей в год. Самолетов будет 72 плюс резервы», - заявил Иноземцев.

Полную версию интервью с заместителем генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы», академиком РАН Александром Иноземцевым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.

В прошлом году гражданский среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. В этом году в сертификат будут внесены изменения, разрешающие использование в самолете российского композитного крыла и двигателя ПД-14. В январе глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что производство самолета МС-21 планируется сделать полностью российским к 2024 году.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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