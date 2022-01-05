Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что производство самолета МС-21 планируется сделать полностью российским к 2024 году. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром российского правительства Михаилом Мишустиным.

«В прошлом году, в декабре, мы впервые подняли наш самолет с нашим композитным крылом. В 2024 году у нас уже начнется серийное производство самолетов полностью российского производства», - сказал глава «Ростеха».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров оценил перспективы двигателя ПД-14 для самолета МС-21. Получение самолетом базового сертификата типа открывает путь производителю к завершению всех сертификационных испытаний.