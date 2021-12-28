Гражданский среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Самолет МС-21 получил сегодня базовый сертификат типа», - сказал он.

В следующем году в сертификат будут внесены изменения, разрешающие использование в самолете российского композитного крыла и двигателя ПД-14, отметил министр.

Базовый сертификат предполагает использование американского двигателя Pratt & Whitney (PW140) и крыла из иностранных материалов.

Ранее Ростех опубликовал кадры первого полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композитов. В прошлом месяце сообщалось о завершении постройки первого пассажирского самолета МС-21-300 с российским композитным крылом.

В начале июля МС-21-310 (борт 73 055), оснащенный двигателями ПД-14, перелетел из Ульяновска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).