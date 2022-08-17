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ФСБ нейтрализовала ячейку группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Джанкое и Ялте

Алексей Курильченко
11:49 17.08.2022
По данным правоохранителей, действия боевиков координировали эмиссары из Украины.
© Видео: фсб рф © Фото: фсб рф
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России нейтрализовали боевиков террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Джанкое и Ялте. По данным правоохранителей, ячейка боевиков состояла из шести россиян, действия которых координировали украинские эмиссары.

Также правоохранители провели обыски по месту жительства боевиков. Были найдены документы и религиозная литература. Сообщается, что террористы вели вербовку в свои ряды местных мусульман.

Ранее под Джанкоем была совершена диверсия, в результате которой пострадал склад военного назначения. По данным Министерства обороны РФ, также были повреждены жилые дома, линия электропередачи и железнодорожное полотно.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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