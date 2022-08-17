ФСБ нейтрализовала ячейку группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Джанкое и Ялте

© Видео: фсб рф © Фото: фсб рф

Сотрудники Федеральной службы безопасности России нейтрализовали боевиков террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Джанкое и Ялте. По данным правоохранителей, ячейка боевиков состояла из шести россиян, действия которых координировали украинские эмиссары.

Также правоохранители провели обыски по месту жительства боевиков. Были найдены документы и религиозная литература. Сообщается, что террористы вели вербовку в свои ряды местных мусульман.

Ранее под Джанкоем была совершена диверсия, в результате которой пострадал склад военного назначения. По данным Министерства обороны РФ, также были повреждены жилые дома, линия электропередачи и железнодорожное полотно.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.