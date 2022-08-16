МО РФ: в Джанкое нанесен ущерб ЛЭП и железной дороге в результате диверсии на военном складе

Также в результате диверсии повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших нет.

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В результате диверсии, совершенной на складе военного назначения в Джанкое, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Как сообщили в российском Министерстве обороны, пострадали линия электропередачи, железнодорожное полотно и несколько жилых домов.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Федеральная служба безопасности России предотвратила совершение террористического акта в Карачаево-Черкесской Республике. Его планировал местный неонацист, желающий вступить в группировку «Правый сектор»*.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

* «Правый сектор» - неформальная правоэкстремистская группировка, запрещенная на территории РФ.