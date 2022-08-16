МО РФ: склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал в результате диверсии

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Склад военного назначения, расположенный в районе населенного пункта Джанкой на севере Крыма, пострадал в результате диверсии. Как сообщили в Министерстве обороны России, в результате инцидента были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Серьезно пострадавших нет.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России нейтрализовали двух россиян, которые планировали совершить теракт на нефтепроводе в Волгоградской области. По данным правоохранителей, организация подрыва велась под контролем украинских спецслужб.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов